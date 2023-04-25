Витік документів США: новий наступ із Білорусі – дезінформація Генштабу ЗС РФ

Аналіз одного з документів Пентагону, які потрапили в мережу внаслідок масштабного витоку, свідчить про те, що чутки про нібито підготовку нового наступу російських окупаційних військ на Київ були просто дезінформацією Генштабу ЗС РФ.

Водночас його керівництво відзвітувало про успіхи операції, яка тривала з 3 до 10 лютого, тобто доповіли, що їм вдалося переконати українську розвідку “в можливості спільного російсько-білоруського наступу з Білорусі”.

Як доказ вони виставили звіт Служби зовнішньої розвідки Росії про реакцію України на повідомлення про спільні навчання РФ і Білорусі, що розпочалися 16 січня, про перекидання в Білорусь комплексів Іскандер-М, а також про зміщення фокусу російсько-білоруських навчань з оборонного на наступальний.

У документі також йдеться, що ГОУ Генерального штабу армії РФ рекомендувало продовжити операцію з дезінформації щодо ймовірності наступу з території Білорусі у дві фази – до 6 березня і з 6 по 11 березня.

6 квітня видання The New York Times повідомило про появу в мережі начебто засекречених військових документів, в яких описуються плани США і НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

Джерело : Радіо Свобода

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