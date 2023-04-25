ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії – FT

Європейський Союз і Японія виступили проти пропозиції США заборонити країнам G7 весь експорт до Росії в рамках переговорів напередодні саміту найрозвиненіших економік світу.

За даними Financial Times з посиланням на документи, заява лідерів G7, яку готують до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити нинішній режим секторальних санкцій проти Росії.

За словами двох чиновників, пропозиція була зроблена США. Вона з’явилася на тлі збільшення розчарування у Вашингтоні чинною системою, яка має багато лазівок, що дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології.

Але представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок буде нездійсненним, стверджують троє анонімних осіб, поінформованих про перебіг дискусії.

Союзники виступають проти плану США заборонити весь експорт G7 до Росії. Анонімні дипломати ЄС і Японії кажуть, що пропозиція Вашингтона нібито нездійсненна.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами G7, але заявила, що США продовжать шукати шляхи притягнення Росії до відповідальності.

– У координації з нашими партнерами G7 ми запровадили найбільший набір санкцій та заходів експортного контролю, які коли-небудь були накладені на велику економіку. Ці дії мають значний вплив, підриваючи здатність Росії фінансувати та вести свою несправедливу війну, – зазначив один з анонімних чиновників.

Боротьба з ухиленням від санкцій та обходом третіми країнами є основною метою США, Великої Британії, ЄС та інших союзників, які посилюють тиск на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, що збільшили обсяги торгівлі з Росією після запровадження західних санкцій.

Лідери G7 зберуться в Хіросімі 19 травня на триденний саміт, присвячений наслідкам війни Росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону.

Євросоюз, який є членом G7 разом з США, Великобританією, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та Канадою, вимагає від усіх 27 країн ЄС узгодження санкційної політики.

Джерело : Financial Times

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