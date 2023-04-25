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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЄС надає Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Європейський Союз виділив Україні новий транш у рамках річного пакету макрофінансової допомоги. Його розмір становить €1,5 млрд.

Про це поінформувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter-акаунті.

– Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 млрд у рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги, – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні в протистоянні повномасштабній агресії РФ, підтримуватиме роботу українських інституцій та інфраструктури. Крім того, ЄС допомагатиме Києву впроваджувати важливі реформи.

Як відомо, 16 січня Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд.

Документ визначає умови надання коштів: йдеться, зокрема, про проведення реформ в сферах боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та в енергетичному секторі.

Перший транш у розмірі €3 млрд Україна отримала 17 січня. Нинішній транш на €1,5 млрд – це друга виплата в рамках цього пакету.

Кошти Євросоюзу дадуть змогу Україні закривати найбільш нагальні потреби в умовах війни. Платежі надходитимуть стабільно протягом 2023 року. Загалом ЄС планував щокварталу виділяти фінансування в розмірі €4,5 млрд.

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Єврокомісія, Європейський Союз, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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