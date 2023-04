Європейський Союз виділив Україні новий транш у рамках річного пакету макрофінансової допомоги. Його розмір становить €1,5 млрд.

Про це поінформувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter-акаунті.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні в протистоянні повномасштабній агресії РФ, підтримуватиме роботу українських інституцій та інфраструктури. Крім того, ЄС допомагатиме Києву впроваджувати важливі реформи.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.

We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023