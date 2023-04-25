Європейський Союз виділив Україні новий транш у рамках річного пакету макрофінансової допомоги. Його розмір становить €1,5 млрд.

Про це поінформувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter-акаунті.

– Сьогодні ми надаємо Україні ще €1,5 млрд у рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги, – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні в протистоянні повномасштабній агресії РФ, підтримуватиме роботу українських інституцій та інфраструктури. Крім того, ЄС допомагатиме Києву впроваджувати важливі реформи.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package. We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023

Як відомо, 16 січня Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд.

Документ визначає умови надання коштів: йдеться, зокрема, про проведення реформ в сферах боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та в енергетичному секторі.

Перший транш у розмірі €3 млрд Україна отримала 17 січня. Нинішній транш на €1,5 млрд – це друга виплата в рамках цього пакету.

Кошти Євросоюзу дадуть змогу Україні закривати найбільш нагальні потреби в умовах війни. Платежі надходитимуть стабільно протягом 2023 року. Загалом ЄС планував щокварталу виділяти фінансування в розмірі €4,5 млрд.

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