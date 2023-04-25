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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Єврокомісія відклала на червень попередню оцінку готовності України до членства в ЄС – ЗМІ

Єврокомісія відклала на червень попередню оцінку готовності України до членства в ЄС – ЗМІ
Фото: Pexels

Єврокомісія надасть так звану усну оцінку прогресу України, Молдови та Грузії на шляху до членства в ЄС, ймовірно, вже у червні, хоча раніше очікувалося, що це станеться до кінця весни.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела.

За його словами, саму доповідь щодо розширення ЄС, як і раніше, готують на осінь, зокрема на жовтень.

– “Усну доповідь” Європейської комісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС, тепер, ймовірно, оприлюднять у червні. Це мало відбутися навесні. Звіт про розширення все ще запланований на осінь – ймовірно, жовтень, – зазначив він.

Україна отримали статус кандидата в члени Євросоюзу в червні 2022 року.

До початку переговорів про вступ Київ має виконати сім блоків рекомендацій від Єврокомісії, які стосуються реформ у різних сферах.

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Єврокомісія, ЄС, Україна-ЄС
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