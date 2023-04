Єврокомісія відклала на червень попередню оцінку готовності України до членства в ЄС – ЗМІ

Єврокомісія надасть так звану усну оцінку прогресу України, Молдови та Грузії на шляху до членства в ЄС, ймовірно, вже у червні, хоча раніше очікувалося, що це станеться до кінця весни.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела.

За його словами, саму доповідь щодо розширення ЄС, як і раніше, готують на осінь, зокрема на жовтень.

The “oral update” by the European Commission on how #Ukraine #Moldova and #Georgia are doing in terms of EU accession is now likely to come first in June. It was meant to be delivered in spring. The enlargement report still set for autumn – prob oct

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 25, 2023