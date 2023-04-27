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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Партнери майже відійшли від політичних обмежень під час постачання зброї – Резніков

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Партнери України вже не мають технічних обмежень щодо дальності зброї, яку надають воїнам ЗСУ, а політичне рішення про постачання літаків ухвалено.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у коментарі українським журналістам. На його думку, сьогодні вже не існує політичних причин не надавати Україні літаки, коли раніше світ намагався “не провокувати Росію”.

Резніков пояснив, що нині у світі небагато далекобійних ракет ATACMS, а рішення про постачання сучасних винищувачів має прагматичний характер через попередні підрахунки вартості обслуговування літаків.

– Якщо дати нам літак, який завтра не буде обслужений, то він не полетить. І сенс тоді його відправляти? Ніякого. Або якщо сьогодні дати літаки, це означає обрізати постачання іншої необхідної допомоги, або ж потрібно збільшувати бюджет, – зазначив очільник МО України.

На його думку, важливим є питання обслуговування та ремонту літаків, на що потрібно виділення значних коштів. Міністр наголосив, що учасники Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн приділяють велику увагу життєздатності озброєння – це не менш важливо, ніж постачання техніки.

За словами Резнікова, успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки союзників, однак партнери мають наміри стояти з Україною до повної перемоги над російською агресією.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Винищувач F-16, Винищувачі для України, Міноборони України, Олексій Резніков, Танки для України
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