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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Посли ЄС знову не домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ

Посли ЄС знову не домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ
Фото: Pexels

Посли держав-членів Європейського Союзу не дійшли згоди щодо спільних закупівель боєприпасів для України. Нині незрозуміло, чи вдасться їм досягти компромісу на зустрічі 28 квітня.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM з посиланням на західного дипломата, який побажав залишитися анонімним. За його словами, постачання боєприпасів з ЄС в Україну викликає все більше збентеження.

Іноземні видання зазначають, що в Євросоюзі пообіцяли Україні 1 млн боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Постачання з власних складів сильно сповільнюються, а на сьогодні країни ЄС відвантажили менше ніж 40 тис. боєприпасів.

Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на проблему. Країни ЄС мають переглянути свої запаси, тому що важко повірити в нестачу озброєння, сказав анонімний дипломат.

Водночас в ЄС збільшується напруженість через Францію, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Зокрема, Париж прагне, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

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Джерело: RMF FM

Європейський Союз, Війна в Україні, Україна-ЄС, українські військові
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