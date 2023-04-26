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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Президенту Туреччини стало погано у прямому ефірі

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

У вівторок, 25 квітня, турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану стало зле під час інтерв’ю в прямому ефірі.

Про це повідомляє News18.

– 69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав потім виступити в прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що телевізійне інтерв’ю почалося більш ніж на 90 хв із запізненням. Коли президент Туреччини відповідав на запитання журналістів, йому стало погано, він перервав прямий ефір та перепросив перед глядачами. 

– Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів, – сказав Ердоган.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня. Опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу.

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Реджеп Ердоган, Туреччина
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