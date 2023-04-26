Шпигуни Путіна: журналісти виявили десятки агентів у дипвідомствах РФ у Північній Європі

Журналісти з Данії, Швеції, Фінляндії та Норвегії провели спільне розслідування та виявили десятки шпигунів серед колишніх та активних співробітників диппредставництв РФ у країнах Північної Європи.

Повідомляється, що вдалося ідентифікувати щонайменше 38 російських дипломатів, які проводять шпигунську діяльність під прикриттям.

За даними спецслужб Скандинавських країн, близько третини персоналу посольств РФ є співробітниками розвідки. Вони мають дипломатичний імунітет, бо захищені Віденською конвенцією.

Експерти з розвідки вважають, що шпигунів зазвичай призначають на малопомітні посади для свободи дій. Вкрай рідко головні дипломати посольств бувають співробітниками розвідки.

Шведські журналісти ідентифікували 21 російського агента. За даними SVT, 13 із них досі працюють у Швеції. Вони належать до Федеральної служби безпеки Росії, Служби зовнішньої розвідки Росії та Головного розвідувального управління Росії.

У Фінляндії виявили трьох розвідників, які працювали під прикриттям у країні. Один із них Дмитро Оторочкін, який після роботи в посольстві у Гельсінкі працював у посольстві в Копенгагені. Його депортували з Данії навесні 2022 року.

Дев’ять російських розвідників під дипломатичним прикриттям ідентифікували в Данії. Під час свого перебування у цій країні вони відвідували конференції, зустрічалися з політиками, дослідниками та бізнесменами країни, а також вербували джерела.

У Норвегії журналісти з’ясували, що російський консул поселення Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген може мати зв’язки з російською воєнною розвідкою.

Керівник контррозвідки Данії Андерс Генріксен заявив, що Росія відправляє своїх розвідників шпигувати, зокрема, за військовою інфраструктурою, навчаннями НАТО, оборонними можливостями та технологіями. Це все може бути підготовкою до потенційного великого конфлікту з НАТО.

У Норвегії росіян може цікавити архіпелаг, вважає старший викладач штабної школи Норвезької академії оборони Гоген Карлсен. Адже на ньому можна встановити ракетні комплекси великої дальності, радіолокаційні станції тощо.

Джерела: Yle, DR , NRK , SVT

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