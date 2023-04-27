Легальне перебування українських громадян, які втекли від війни до Польщі, буде продовжено до 4 березня 2024 року, а в деяких випадках до кінця серпня або вересня 2024 року.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Таке рішення ухвалили депутати Сейму. Тепер біженцям з України не доведеться їхати додому наприкінці серпня.

Досі спеціальний закон давав українцям право на 18 місяців легального проживання в Польщі. Однак Сейм ухвалив поправку, згідно з якою легальне перебування продовжать до 4 березня наступного року.

Діти, які відвідують дитячі садки та школи, разом із батьками або опікунами зможуть перебувати в Польщі до кінця серпня 2024 року.

До кінця вересня в Польщі зможуть перебувати ті, хто складає іспит на атестат зрілості в переглянутий термін.

Наступного навчального року українські діти, як і раніше, зможуть відвідувати додаткові уроки польської мови.

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