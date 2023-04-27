Росія намагається дестабілізувати Молдову, використовуючи вибори в Гагаузії – Санду

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в тому, що вона втручається у внутрішні справи Молдови. За її словами, більшість кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.

Про це повідомляє Reuters.

Гагаузія цього тижня обиратиме главу свого уряду. Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати цей регіон напередодні виборів. Делегацію очолив глава Татарстану Рустам Мінніханов. Він повідомив, що йому відмовили у в’їзді до Молдови.

– Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії, – сказала Санду.

За її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

– Росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос, – зазначила президентка Молдови.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України. За словами Санду, РФ намагається повалити конституційний лад у Молдові, втрутитися у внутрішні справи країни, поширювати пропаганду та дезінформацію.

Джерело : Reuters

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