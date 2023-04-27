Румунія все більше приваблює українських мігрантів: де вони працюють і скільки заробляють

Українські біженці та економічні мігранти усе частіше обирають роботу в Румунії. Починаючи з зими, громадяни України стали більше цікавитися вакансіями у Румунії, хоча зарплати в країні нижчі за заробітки в інших країнах Європи.

Про таку тенденцію повідомляють у Міграційній платформі EWL. На думку експертів, Румунія може стати новим привабливим напрямком трудової міграції для громадян України завдяки умовам працевлаштування та розвитку місцевої економіки.

Для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови. Найчастіше українці працевлаштовуються на автоконцерни, які продукують комплектовання для європейських автогігантів, а також підприємства харчової промисловості. У середньому можна заробити €600 – 670 нетто на місяць (близько 24,4-27,2 тис. грн).

Натомість є вакансії, які потребують певних професійних навичок – працівниця швейного виробництва, кондитер чи помічник кухаря. На роботу на швейне виробництво беруть жінок і старшого віку – 50-55 років і навіть більше. Зарплата становить €800-900 на місяць (орієнтовно 32,5-36,5 тис. грн).

– На вакансії розглядають і жінок, які мали досвід шиття вдома, – переконує директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Механіки, електрики, зварювальники у Румунії можуть заробити до €1 тис. (близько 40,6 тис. грн). Для підтвердження кваліфікації достатньо українських документів.

За словами Марціна Колодзейчика, Румунія має значні кадрові потреби, тому країна використовує шанс заповнити дефіцит працівників.

– Румунія має потужний потенціал розвитку, її економіка подібна до польської. Нині все більше підприємств переносять своє виробництво до Румунії, першочергово – це автоконцерни. Тому найближчим часом румунські підприємства потребуватимуть все більше працівників, а роботодавці зацікавлені та охоче беруть на роботу громадян України, для яких процедура працевлаштування у країні проста, – зазначив Колодзейчик.

За середніми прогнозами (з низки джерел, включаючи Світовий банк і приватні інвестиційні компанії) річний темп зростання Румунії на наступні п’ять років становитиме від 2,5% до 4,5%.

Міжнародний валютний фонд очікує, що румунська економіка цього року зросте на 3,1% внаслідок фінансування Європейського Союзу, стабільності валюти та іноземних інвестицій, що дозволить їй випередити сусідів, таких як Польща та Угорщина.

Опитування Ernst&Young у 2022 році показало, що більш ніж половина зі 101 іноземної компанії планували заснувати або розширити діяльність у Румунії, насамперед у логістиці, що поставило її на четверте місце в Європі за наміром інвестувати.

Ще рік тому після повномасштабного вторгнення ця країна була транзитною для громадян України. Дослідження Міграційної платформи EWL Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії, проведеного у травні 2022 року, показало, що на відміну від Польщі та Чехії, біженці з України обирали Румунію передусім через членство цієї країни в НАТО (64%). А працевлаштуванням були зацікавлені – 27% (вищий цей показник у Польщі (63%) і Чехії (52%)).

Водночас румунські роботодавці змогли зацікавити біженців з України роботою завдяки зміні підходів до працевлаштування. Взимку деякі місцеві підприємства брали на роботу жінок з України, забезпечуючи їх безкоштовним помешканням, а також їхніх дітей. Так вони змогли заповнити вакансії та одночасно дати біженцям роботу в складний час з відключенням світла і масовими ракетними ударами в Україні.

– Поки жінки працювали, дітьми займалися опікуни. Крім того, їм видавали купони на безкоштовне харчування, включно і для дітей. Відповідно, навіть маючи зарплату €450-550, у жінок була можливість заробити та економити на базових витратах. В інших країнах Європи їм би довелося орендувати житло для себе і дітей власним коштом, купувати продукти – це додаткові витрати, – пояснив Марцін Колодзейчик.

Нині деякі румунські роботодавці продовжують видавати карти на продукти, якими біженці можуть розрахуватися у магазинах, або забезпечують безкоштовним харчуванням.

За даними міністра праці Румунії Маріуса Будая, з-понад 3,5 млн громадян України, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, тимчасово оселилися менше ніж 100 тис. осіб. На початок квітня роботу в Румунії знайшли 6 тис. українців.

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