Схоже на ракету повітря-земля: у лісі в Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта

Кілька днів тому у лісі поблизу міста Бидгощ (Польща) місцеві жителі натрапили на уламки невідомого військового об’єкта. Цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони та поліція. Журналісти місцевих ЗМІ припускають, що це може бути ракета класу повітря-земля.

– Залишки невстановленого військового об’єкта були знайдені в околицях Замостя, приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військової поліції та сапери, – повідомило вранці 27 квітня у Twitter Міноборони Польщі.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

Генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро заявив, що наразі на місці працюють військові експерти, поліція та контррозвідка.

– Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за кільканадцять кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW, – написав він у своєму Twitter.

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

Польське видання RMF FM з посиланням на свої джерела повідомляє, що знайдений у вівторок військовий об’єкт може бути ракетою класу повітря-земля. На ній нібито є написи російської мовою і відсутня бойова частина.

Припущення журналістів відмовилися коментувати у прокуратурі Гданська.

Місто Бидгощ знаходиться у центрально-північній Польщі, це приблизно 500 км від кордону з Україною, а до російського Калінінграду – 275 км.

Джерело: RMF FM

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