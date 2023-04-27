Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Схоже на ракету повітря-земля: у лісі в Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта

поліція Польща
Фото: Pixabay

Кілька днів тому у лісі поблизу міста Бидгощ (Польща) місцеві жителі натрапили на уламки невідомого військового об’єкта. Цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони та поліція. Журналісти місцевих ЗМІ припускають, що це може бути ракета класу повітря-земля.

– Залишки невстановленого військового об’єкта були знайдені в околицях Замостя, приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військової поліції та сапери, – повідомило вранці 27 квітня у Twitter Міноборони Польщі.

Генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро заявив, що наразі на місці працюють військові експерти, поліція та контррозвідка.

– Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за кільканадцять кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW, – написав він у своєму Twitter.

Польське видання RMF FM з посиланням на свої джерела повідомляє, що знайдений у вівторок військовий об’єкт може бути ракетою класу повітря-земля. На ній нібито є написи російської мовою і відсутня бойова частина.

Припущення журналістів відмовилися коментувати у прокуратурі Гданська.

Місто Бидгощ знаходиться у центрально-північній Польщі, це приблизно  500 км від кордону з Україною, а до російського Калінінграду – 275 км.

Джерело: RMF FM 

Польща, Прокуратура, Ракета
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки Калібрів зараз у Чорному морі після ракетного удару по Миколаєву
Запуск ракет типу Калібр із моря
Польща у травні почне обслуговування танків Leopard-2 з України – Блащак
Маріуш Блащак
Міністр МЗС Польщі закликав терміново закуповувати боєприпаси для України
Збігнєв Рау
Прокуратура Києва передасть на користь ЗСУ майже 2,5 млн грн арештованих коштів
ЗСУ
РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі – ВМС ЗСУ
кораблі РФ
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
Схоже на ракету повітря-земля: у лісі в Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.04.2023)
Схоже на ракету повітря-земля: у лісі в Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.04.2023)
Схоже на ракету повітря-земля: у лісі в Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь