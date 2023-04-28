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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Суттєво допоможе притягнути РФ до відповідальності: Зеленський про рішення ПАРЄ

Суттєво допоможе притягнути РФ до відповідальності: Зеленський про рішення ПАРЄ
Фото: Офіс президента

Важливий політичний результат у Страсбурзі на сесії ПАРЄ – ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Це рішення суттєво допоможе глобальній роботі, щоб притягнути до відповідальності РФ та посадовців, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна, за геноцидну політику проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 428 доби повномасштабної війни.

– Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів та спроб Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями, – саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично, – зазначив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ саме щодо дітей та сімей.

За його словами, українські парламентарі та дипломати добре попрацювали на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті, міжнародних і міжпарламентських організаціях.

Президент наголосив, що українська сторона продовжить працювати для повернення всіх депортованих дітей та покарання Російської Федерації.

За словами Зеленського, Україні достеменно відомі відомості майже 20 тис. дітей, які були вивезені до різних регіонів держави-агресора, але таких випадків може бути більше.

Водночас у Миколаєві завершився розбір завалів на місці ракетного удару: одна людина загинула, ще понад 20 поранені. Також був удар по Костянтинівці Донецької області: є постраждалі, пошкоджено школу та лікарню.

Володимир Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну на різних напрямках від російського ворога.

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Володимир Зеленський, Володимир Путін, Геноцид, Офіс президента, ПАРЄ
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