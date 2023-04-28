У колаборанта Сальдо знайшли аграрну компанію у Британії – The Guardian

Колаборант з Херсонської області Володимир Сальдо значиться власником компанії у Великій Британії, яку зареєстрували в листопаді 2022 року. Це відбулося через п’ять місяців після того, як проти нього було запроваджені санкції.

За даними видання The Guardian, британський уряд заморозив активи колаборанта та заборонив йому в’їзд до країни у червні 2022 року.

– Британські чиновники звинувачують його у просуванні політики та дій, які дестабілізують, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що з листопада Сальдо обіймає посаду директора компанії, яка спеціалізується на вирощуванні та торгівлі зерна — Grainholding Ltd з офісом у Лондоні.

За уточненими даними, статутний капітал організації становить 1 млн фунтів, з них близько 50% належить колаборанту Сальдо.

Джерело : The Guardian

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