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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна може стати членом НАТО, але після завершення війни – Каллас

Кая Каллас
Фото: Офіс президента

НАТО може стати реальною гарантією безпеки України, однак членство країни в Альянсі можливе тільки після завершення війни. 

Про це заявила премʼєр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

Глава естонського уряду цього тижня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.   За її словами, українського президента найбільше непокоїть постачання боєприпасів і зброї, але також – питання вступу до НАТО та ЄС.

– Вони подали заявку, і НАТО має відповісти на цю заявку. Якщо ми говоримо про надання Україні якихось гарантій безпеки, то єдина гарантія безпеки, яка справді працює, – це членство в НАТО, – сказала Каллас.

Вона зауважила, що Естонія переконує держави-члени у необхідності надати Україні чітку перспективу членства, але після завершення війни. 

– Зі свого боку ми намагаємося переконати союзників, чому така чітка перспектива після закінчення війни має бути надана Україні, щоб ці сигнали були зрозумілими. А з іншого боку – ми говоримо Україні, що вони також повинні зробити у своїй риториці або діях з переконування, щоб рухатися в цьому напрямку, – пояснила прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що сподівається на виконання державами Європейського Союзу свого зобов’язання щодо постачання в Україну мільйона артилерійських боєприпасів.

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Україна може стати членом НАТО, але після завершення війни – Каллас

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Естонія, Кая Каллас, НАТО
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