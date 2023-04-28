В Ізраїлі у місті Петах-Тіква українцю, який вже понад 30 років проживає там і з початку повномасштабного вторгнення Росії щиро підтримує Україну, спалили автівку.

Про це власник Олександр розповів у коментарі Фактам ICTV.

За словами Олександра, він є власником фабрики, що виготовляє напівфабрикати, зокрема пельмені.

З початком війни в Україні свої магазини, робочі вантажні автівки обклеїв написами та орнаментами з українською символікою. Також змінив на український дизайн паковання своєї продукції.

Щодо інциденту, то, за словами Олександра, це сталося вночі 27 квітня.

Чоловік має кілька таких автівок, і на стоянці зазвичай їх паркують поряд. Та цього разу одну автівку поставили окремо, і саме її підпалили.

На відео з камер спостереження видно, як до автівки підійшов невідомий чоловік із запалювальною сумішшю в пляшці та жбурнув її в автівку. Машина зайнялася і згоріла.

Інцидент зареєструвала місцева поліція.

Олександр розповідає, що неодноразово йому телефонували з місцевих та незнайомих номерів з вимогою прибрати звідусюди символіку.

Чоловік вважає, що саме через його проукраїнську позицію стався цей злочин.

У коментарі Фактам ICTV Олександр наголосив, що не збирається змінювати свою позицію та прибирати українське брендування з автівок.

Фото: Олександр для Фактів ICTV

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