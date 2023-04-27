Вже готується законопроєкт: Італія хоче визнати Голодомор геноцидом українського народу

Італійський уряд займається підготовкою законопроєкту про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з очільником Сенату Італії Іняціо Ла Русса.

– Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор – один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися, – заявив Шмигаль.

Водночас він проговорив з президентом Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною питання економічного та швидкого відновлення України.

– Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, формули миру та визнання Голодомору геноцидом. Вдячний парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію, – наголосив прем’єр.

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