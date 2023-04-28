Польща купує у Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони. Сторони підписали угоду вартістю 1,9 млрд фунтів стерлінгів ($2,37 млрд).

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Згідно з домовленістю, 22 польські батареї ППО, які є частиною програми Pilica+, оснастять британськими модульними зенітними ракетами (CAMM) і пусковими установками. Їх виготовляє британська компанія MBDA.

Зазначається, що це одна з найбільших двосторонніх домовленостей у сфері ППО між європейськими країнами, які є членами НАТО.

Це не єдина угода в сфері оборони між Варшавою та Лондоном. Раніше сторони домовилися про співпрацю щодо закупівлі та експлуатації трьох фрегатів типу Arrowhead-140 (варіант британського військового корабля). Крім того, минулого року було досягнуто домовленості про тісну співпрацю в сфері комплексної ППО та термінового постачання до Польщі початкового комплекту систем CAMM.

– Ми відіграли ключову роль у зміцненні євроатлантичної оборони після варварського вторгнення Путіна в Україну. І ця знакова угода між Великою Британією і Польщею є ще одним прикладом того, як ми та наші союзники віддані справі захисту нашої безпеки для майбутніх поколінь, – наголосив прем’єр Британії Ріші Сунак.

А міністр оборони Бен Воллес зазначив, що це “найбільша в історії Британії оборонна експортна угода з Польщею”.

Очільник Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив факт підписання документа. Він назвав це черговим кроком програми Pilica+ (йдеться про польські зенітні ракетно-артилерійські системи ППО малої дальності Pilica). За словами міністра, підписано контракти на постачання пускових установок iLauncher та ракет CAMM, а також зенітних ракетно-артилерійських комплексів PSR-A Pilica.

Блащак додав, що отримання британської ППО посилить здатність здійснювати ракетні удари по повітряних цілях і підвищить можливості польської протиповітряної оборони.

Kolejny krok w programie PILICA+. Podpisano umowy na dostawę wyrzutni #iLauncher i pocisków #CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A #PILICA. To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej. pic.twitter.com/2SO731ag2P — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 28, 2023

Pilica та Pilica+ є протиповітряними системами дуже малого радіусу дії (менше від 7 км). Вони здатні боротися з безпілотниками, вертольотами, літаками або крилатими ракетами на відстані до 5 км. А після отримання британських ракет дальність суттєво зросте.

CAMM є системою ППО останнього покоління, що перебуває на озброєнні як Сухопутних, так і Військово-морських сил Британії. Зенітні ракети можна застосовувати і для захисту військ, і критичної інфраструктури. Вони можуть влучати в об’єкт розміром із тенісний м’яч, який рухається зі швидкістю звуку, з відстані 25 км.

Загалом планується поставка 44 пускових установок iLauncher, кількох сотень ракет CAMM і супутнього обладнання. Доставка військової техніки відбудеться в 2025-2029 роках.

Системи CAMM вже перебувають у Польщі: їх використовують британські військові для захисту повітряного простору країни після вторгнення РФ в Україну.

Джерело: RMF FM

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.