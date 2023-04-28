США замовили високоточні ракети для РСЗВ HIMARS на $4,8 млрд

Американський уряд замовив високоточні ракети GMLRS для ракетних систем залпового вогню HIMARS на загальну суму близько $4,8 млрд. Пентагон уклав відповідну угоду з компанією Lockheed Martin.

За даними видання Defence News, США планують розширити виробництво ракет з 6 тис. до 14 тис. одиниць щорічно.

– Армія уклала з компанією Lockheed Martin угоду на суму $4,8 млрд на виробництво керованих реактивних систем залпового вогню, які США відправили у великій кількості до України, – йдеться у повідомленні.

Іноземні видання зазначають, що виготовлення зазначеної в угоді кількості ракет GMLRS планують завершити до 30 жовтня 2026 року.

США надають Україні ракети GMLRS разом з пусковими установками високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, щоб допомогти захиститися від масштабних російських атак.

Джерело: Defence News

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