Цього тижня у Брюсселі відбудеться засідання Національної групи директорів з озброєнь, де візьмуть участь представники понад 40 країн Європейського союзу та НАТО.

Обговорюватимуть питання прискорення пошуку постачальників та виробництва надважливого для оборони України озброєння.

Про це заявив речник Міноборони США бригадний генерал Патрік Райдер.

– Вони зосереджені на глобальних зусиллях щодо прискорення пошуку, виробництва та підтримки сил та засобів, які життєво важливі для захисту України від неспровокованого та незаконного нападу Росії, — наголосив Райдер.

Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що танки Abrams М1А1 надійдуть в Україну до кінця 2023 року.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, щодо другого траншу на спільну закупівлю боєприпасів для України досі існують певні розбіжності, проте рішення швидко знайдуть.

Джерело: Пентагон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.