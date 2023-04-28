Заявила, що українці живцем здирають шкіру з росіян. У Чехії судитимуть вчительку початкових класів

У Чехії судитимуть вчительку початкової школи Праги Мартіну Беднаржову, яка заявила учням, що у Києві немає війни, а українці вбивають та живцем здирають шкіру з російського населення, а також убивають дітей на окупованому Донбасі.

Про це повідомив представник празької міської прокуратури Альош Цимбала, пише Novinky.ch.

Як пише видання, у разі доведення провини їй загрожує від шести місяців до трьох років ув’язнення.

Інцидент трапився 5 квітня минулого року – восьмикласники записали розмову.

Судячи з неї, вчителька запевняла дітей, що у Києві нічого не відбувається, і запропонувала переглянути фото української столиці в інтернеті, на що учні заперечили, що бачили знімки палаючого міста. У відповідь Бернаджова намагалася їх переконати, що такі фотографії розповсюджують проплачені канали.

У записі вона також заявила, що з 2014 року українці начебто вбивали російське населення Донбасу.

– І їх фактично ліквідували українські нацистські угруповання у такий спосіб, що двері до барака зачиняли, барак підпалювали, з людей живцем здирали шкіру, вбивали дітей тощо. І це відбувається постійно з 2014 року, – сказала вчителька.

Коментуючи оприлюднений запис, вона заявила, що слова “вирвано із контексту”.

– Я працювала лише з перевіреними та історично задокументованими фактами, – розповіла вона.

Після інциденту вчительку звільнили. У середу, 26 квітня, їй повідомили про звинувачення.

– На підставі поданих доказів можна зробити висновок про те, що підсудна не тільки висловлювала підтримку, а й активно робила заяви, якими виправдовувала військову агресію в тому сенсі, що вона була виправданим засобом вирішення ситуації, що склалася на той момент, – зазначили в прокуратурі.

Беднаржова подала на школу до суду, начебто за незаконне звільнення. В окружному суді Праги заявили, що вважають звільнення жінки з освітньої установи “цілком виправданим” і винесли рішення на користь школи без юрисдикції, відхиливши позов педагогині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.