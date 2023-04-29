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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Боярський, Газманов, Безруков: Мінкульт опублікував перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Боярський, Газманов, Безруков: Мінкульт опублікував перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці
Фото: Факти ICTV

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Список сформовано на підставі звернень РНБО, СБУ та НРТР.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зазначивши, що Мінкульт виконав чинний закон України Про медіа.

– Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – зазначив очільник Мінкульту.

Ткаченко розповів, що список, до якого увійшли 211 осіб, складений та є чинним станом на 31 березня 2023 року.

Серед них — російські актори Віра Алентова, Ірина Алфьорова, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Олег Табаков, музичні виконавці Олег Газманов, Стас П’єха, Олександр Розенбаум.

У списку позначений сербський кінорежисер Емір Кустуриця, актори Жерар Депардьє, Мікеле Плачідо, Стівен Сігал та боксер Рой Джонс (молодший). Водночас у переліку є співак Йосиф Кобзон, який помер у серпні 2018 року.

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Іван Охлобистін, Ірина Алфьорова, Війна в Україні, Жерар Депардьє, Йосип Кобзон, Мінкульт, Михайло Боярський, Олександр Ткаченко, РНБО, СБУ, Стівен Сігал
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