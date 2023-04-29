Іранські дрони, якими РФ атакує Україну, оснащено краденими західними технологіями – CNN

Іран створив потужну збройову промисловість на основі західних технологій. Ці технології країна застосовує у виготовленні безпілотників, якими Російська Федерація атакує Україну, свідчить нове дослідження.

За даними видання CNN, Conflict Armament Research (CAR) – це британська організація, яка досліджує компоненти зброї.

Там з’ясували, що безпілотники Shahed-136, які Росія закуповує в Ірану для атак проти України, оснащені двигуном на основі німецької технології, незаконно придбаної Іраном майже 20 років тому.

Цей висновок зроблений шляхом детального дослідження компонентів, вилучених в Україні. Це виділяє здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані незаконним шляхом.

Західні офіційні особи стурбовані тим, що Росія може поділитися з іранцями зброєю західного виробництва та обладнанням, вилученим на полі бою на території України. Поки що немає переконливих доказів того, що це сталося, зазначають журналісти.

Однак відносини між Тегераном і Москвою стали набагато тіснішими. Росія хоче мати іранські безпілотники та балістичні ракети, а натомість Іран хоче російських інвестицій і торгівлі. За словами іранських чиновників, за останній рік РФ стала найбільшим іноземним інвестором в Ірані.

Для росіян іранські безпілотники є вигідною заміною набагато дорожчим ракетам, запаси яких скорочуються, вважають експерти. Наприклад, Shahed коштує близько $20 тисяч – це є мізерною часткою від вартості крилатої ракети Калібр.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.