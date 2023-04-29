Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT

Amnesty International
Фото: Unsplash

Незалежні експерти перевірили звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International зі звинуваченнями проти Збройних сил України та визнали його висновки недостатньо обґрунтованими.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи та джерело, знайоме з цим питанням.

Після скандалу зі звітом, в якому ЗСУ звинуватили у порушеннях, організація замовила незалежну правову оцінку. Документ залишили для внутрішнього користування, пишуть іноземні журналісти.

У неопублікованому звіті розкритикували загальний наратив першого звіту від 4 серпня 2022 року, назвали мову його написання двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною, зазначає NYT.

– Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають. Хоча це не було наміром АІ, що на системному чи загальному рівні українські сили були переважно або рівною мірою винні у смерті цивільних осіб в результаті нападів Росії, – йдеться у неопублікованому документі.

За словами джерела, перша версія звіту була жорсткішою, але в Amnesty International запропонували пом’якшити тон. Зокрема, вони змінили характеристику висновків організації про нібито порушення міжнародного права ЗСУ з необґрунтованих на недостатньо обґрунтованих.

Згідно з документом, Amnesty не змогла суттєво взаємодіяти з українською владою у питаннях, чи були альтернативні місця для дислокації ЗСУ, чи можлива була евакуація або попередження цивільного населення.

У документі зазначають, що група варто було використати обережнішу мову з огляду на нестачу інформації.

Читайте також
Депортація та тортури: Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності в Україні
Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT

Джерело: NYT
Війна в Україні, ЗСУ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пожежа на нафтобазі у Севастополі та розбір завалів в Умані: 430-й день війни
Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT
Окупанти біля Мар’їнки колективно відмовляються брати участь у бойових діях – Генштаб
ЗСУ
Один з найважчих моментів: Шевченко про відвідування шпиталів з пораненими воїнами
Андрій Шевченко
Приємна новина: військовий експерт пояснив, чим вдарили по паливній базі у Севастополі
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Населення Херсонщини можуть евакуювати у разі масованого обстрілу
Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь