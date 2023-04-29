Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ визнали недостатньо обґрунтованим – NYT

Незалежні експерти перевірили звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International зі звинуваченнями проти Збройних сил України та визнали його висновки недостатньо обґрунтованими.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи та джерело, знайоме з цим питанням.

Після скандалу зі звітом, в якому ЗСУ звинуватили у порушеннях, організація замовила незалежну правову оцінку. Документ залишили для внутрішнього користування, пишуть іноземні журналісти.

У неопублікованому звіті розкритикували загальний наратив першого звіту від 4 серпня 2022 року, назвали мову його написання двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною, зазначає NYT.

– Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають. Хоча це не було наміром АІ, що на системному чи загальному рівні українські сили були переважно або рівною мірою винні у смерті цивільних осіб в результаті нападів Росії, – йдеться у неопублікованому документі.

За словами джерела, перша версія звіту була жорсткішою, але в Amnesty International запропонували пом’якшити тон. Зокрема, вони змінили характеристику висновків організації про нібито порушення міжнародного права ЗСУ з необґрунтованих на недостатньо обґрунтованих.

Згідно з документом, Amnesty не змогла суттєво взаємодіяти з українською владою у питаннях, чи були альтернативні місця для дислокації ЗСУ, чи можлива була евакуація або попередження цивільного населення.

У документі зазначають, що група варто було використати обережнішу мову з огляду на нестачу інформації.

Джерело : NYT

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