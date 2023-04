У Сирії російські пілоти здійснюють повітряні провокації проти американських льотчиків, намагаючись спровокувати міжнародний інцидент.

Про це розповів американському телеканалу CNN представник Центрального командування США полковник Джо Буччіно.

За його словами, останнім часом спостерігається агресивніша поведінка з боку росіян. Вони намагаються імітувати “повітряний бій” із літаками США в небі над Сирією.

За словами Буччіно, російські пілоти, схоже, не намагалися збити американські літаки. Водночас вони, ймовірно, пробували спровокувати американських льотчиків і втягнути США “в міжнародний інцидент”.

Нещодавно Центральне командування США оприлюднило кілька відео, які демонструють провокаційні дії літаків РФ у небі над Сирією. На одному з них від 2 квітня російський винищувач Су-35 здійснив “небезпечне та непрофесійне” перехоплення американського винищувача F-16.

На другому відео від 18 квітня літак РФ порушив повітряний простір, контрольований західною коаліцією, наблизившись на відстань до 2 тис. футів (близько 600 м) від американського літака. Винищувач може подолати цю відстань за лічені секунди.

WATCH: US military releases footage of Russia violated Coalition Force airspace in Syria. On April 18, US fighter aircraft intercepted Russian Su-35. The Russian pilot maneuvered within 2,000 feet of US aircraft, violating standing deconfliction protocols. pic.twitter.com/zUwBE5Onmc

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 20, 2023