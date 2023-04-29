У Сирії російські пілоти здійснюють повітряні провокації проти американських льотчиків, намагаючись спровокувати міжнародний інцидент.

Про це розповів американському телеканалу CNN представник Центрального командування США полковник Джо Буччіно.

За його словами, останнім часом спостерігається агресивніша поведінка з боку росіян. Вони намагаються імітувати “повітряний бій” із літаками США в небі над Сирією.

За словами Буччіно, російські пілоти, схоже, не намагалися збити американські літаки. Водночас вони, ймовірно, пробували спровокувати американських льотчиків і втягнути США “в міжнародний інцидент”.

Нещодавно Центральне командування США оприлюднило кілька відео, які демонструють провокаційні дії літаків РФ у небі над Сирією. На одному з них від 2 квітня російський винищувач Су-35 здійснив “небезпечне та непрофесійне” перехоплення американського винищувача F-16.

На другому відео від 18 квітня літак РФ порушив повітряний простір, контрольований західною коаліцією, наблизившись на відстань до 2 тис. футів (близько 600 м) від американського літака. Винищувач може подолати цю відстань за лічені секунди.

WATCH: US military releases footage of Russia violated Coalition Force airspace in Syria. On April 18, US fighter aircraft intercepted Russian Su-35. The Russian pilot maneuvered within 2,000 feet of US aircraft, violating standing deconfliction protocols. pic.twitter.com/zUwBE5Onmc — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 20, 2023

Офіційні особи США зверталися до російської сторони, проте росіяни відмовилися визнати факт цих повітряних інцидентів.

Від початку березня пілоти РФ 85 разів порушили протоколи про запобігання конфліктним інцидентам над Сирією. Вони, зокрема, пролітали надто близько до позицій військ і баз коаліції.

– Схоже, це відповідає новому способу роботи, – заявив Буччіно.

Американські пілоти дотримувалися протоколів і не дозволяли втягнути себе у провокації.

На території Сирії наразі перебувають близько 900 військовослужбовців США.

Російські пілоти влаштовують провокації і за межами Сирії. За даними західних ЗМІ, винищувачі РФ у вересні 2022 року ледь не збили поблизу окупованого Криму британський літак-розвідник Rivet Joint.

А в березні цього року російський винищувач Су-27 збив американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Джерело : CNN

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