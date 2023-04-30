Літаки для США та союзників: Пентагон замовив модифікацію F-35 на суму $7,8 млрд

Міністерство оборони США уклало у п’ятницю контракт на модифікацію 126 багатоцільових літаків F-35 вартістю $7,8 млрд з виробником озброєнь Lockheed Martin Corp (LMT.N).

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Ця угода включає 77 літаків для ВПС, ВМС і морської піхоти США, а також меншу кількість для союзників – Італії, Японії, Великої Британії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Польщі та Данії.

Угода також включає 15 літаків F-35B для Корпусу морської піхоти США і 13 F-35C для ВМС США.

Минулого року Міністерство оборони США домовилося з Lockheed Martin про будівництво близько 375 винищувачів F-35 протягом трьох років в межах угоди вартістю $30 млрд.

Контракт укладений у п’ятницю є останньою угодою на F-35 в межах програми придбання близько 3 тис. літаків для США та інших країн на загальну суму $412 млрд.

Як пише Bloomberg, цей контракт 17-й за рахунком і вважається кульмінацією місяців інтенсивних переговорів щодо трьох виробничих партій, під час яких Пентагон скоротив кількість замовлених літаків. До початку переговорів Міністерство оборони заявляло, що може придбати 485 літаків.

Глобальний інтерес до F-35 зріс через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і посилення напруженості у відносинах з Китаєм. Південна Корея заявила, що хоче отримати більше літаків, а два підрозділи ВПС США F-35 здійснюють патрулювання в Європі з метою стримування.

На F-35 припадає 26% продажів Lockheed в першому кварталі, які склали $15,1 млрд. Станом на 30 березня 899 літаків були поставлені американським та іноземним замовникам.

Поставка першого F-35 з модернізованим обладнанням може бути відкладена ще на рік – до квітня 2024 року, що на 16 місяців пізніше, ніж планувалося спочатку.

Джерело : Bloomberg

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