Обговорили постачання зброї, ППО і навчання військових: Залужний про розмову з Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО у Європі, командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

Вони обговорили низку важливих питань, зокрема, оперативну обстановку на всій лінії фронту. Залужний зазначив, що описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій ЗСУ.

– Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання. Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки, – наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

Під час розмови він окреслив необхідність надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії, та підготовку наших військових, щоб посилити обороноздатність.

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