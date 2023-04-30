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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Повертатися з Австрії й Угорщини стане легше: УЗ запустила вагон Відень–Чоп-Відень

Повертатися з Австрії й Угорщини стане легше: УЗ запустила вагон Відень–Чоп-Відень
Фото: Pexels

Повертатися до України з території Австрії та Угорщини стане зручніше. Укрзалізниця запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Там зазначають, що він стане зручним альтернативним шляхом повернення українців додому.

За даними Мінреінтеграції, з австрійської столиці він відправлятиметься щодня о 16:42, на станції Будапешт – Келеті стоятиме із 19:19 до 19:40, а до Чопа прибуватиме о 02:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю продовжити рух Україною можна будь-яким іншим рейсом, зокрема, потягом №750 Ужгород – Київ. Квитки вже можна купити у міжнародних касах Укрзалізниці.

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потяги в Україні

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