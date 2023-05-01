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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ексомбудсмен РФ заявив, що вбивство посла Польщі “в межах міжнародного права” – реакція Варшави

посольство росії у Варшаві
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ Польщі засудило слова колишнього дитячого омбудсмена Росії Павла Астахова, який під час ток-шоу на одному з державних російських телеканалів запитав, чому за всі антиросійські дії Варшави посол Польщі в РФ “ще не плаває в Москві-ріці”.

У Варшаві закликали гарантувати безпеку дипломатів у Росії відповідно до Віденської конвенції, йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

– МЗС Республіки Польща засуджує заяву колишнього омбудсмена РФ Павла Астахова, який аргументує, що вбивство посла Республіки Польща є прийнятним. Ми закликаємо Росію гарантувати безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції, – йдеться у повідомленні.

Як пише британська газета The Guardian, під час ток-шоу Астахов нагадав, як торік  облили червоною фарбою посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва. Після цього він висловив здивування, чому посол Польщі в Росії досі “не знайдений у Москві-ріці”.

Астахов заявив, що вбивство послів нібито “лежить в межах міжнародного права”, натякнувши конкретно на посла Польщі.

Нагадаємо, 29 квітня мерія Варшави взяла на баланс будівлю школи, яку представники РФ, попри рішення суду від 2016 року, відмовлялося повертати польській стороні.

Джерело: МЗС Польщі, The Guardian

Польща, посольства, Росія
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