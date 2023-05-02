Очільник МЗС Чехії назвав брехнею заяву депутата про “громадянську” війну в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський спростував слова депутата партії Свобода та пряма демократія Їржі Кобза, який заявив, що нині на території України нібито триває громадянська війна.

– В Україні немає громадянської війни. Вибачте, але це дурна брехня. Україна зазнала нападу з боку Росії, – відповів чеському депутату Ліпавський в ефірі CNN Prima News.

Депутат Чехії Кобза пояснив неправильну позицію, сказавши, що, на його думку, в Україні нібито точаться дві війни: на Донбасі з 2014 року, де “тривають бої між ополченцями в Луганській і Донецькій областях” (яку він і назвав громадянською), та російсько-українська. Він стверджує, що Україну не можна приймати до Європейського Союзу через цю “громадянську” війну.

Однак очільник МЗС Чехії Ліпавський назвав це висловлювання російським наративом, спрямованим на дезінформацію проти України.

– Якщо ми будемо керуватися ними під час ухвалення політичних рішень, тоді віддамо нашу політику Москві. Я цього точно не допущу, – сказав міністр закордонних справ Чехії.

Дискусія відбулася того самого дня, коли президент Чехії Петр Павел відвідав навчальну танкову частину в Україні, де розписався на одній із самохідних гармат, які країна постачає Києву.

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