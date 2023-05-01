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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Референдум в Узбекистані: чинний президент зможе залишитися при владі до 2040 року

Шавкат Мірзійоєв

В Узбекистані провели референдум щодо змін до Конституції. ЦВК країни стверджує, що понад 90% громадян висловилися “за”, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що явка на референдумі перевищила 84%.

У новій редакції Конституції президентський термін збільшать з п’яти до семи років. Таким чином, нинішні президентські терміни теперішнього лідера Узбекистану Шавката Мірзійоєва, який перебуває при владі з 2016 року, обнуляться і він зможе залишатися на посаді до 2040 року.

Також кількість членів Сенату (верхня палата парламенту Узбекистану) скоротять зі 100 до 65 осіб.

Крім того, згідно з поправками, Узбекистан проголошується соціальною, правовою та світською державою. Раніше цих понять не було в Конституції. Новація також передбачає заборону видавання громадянина країни іноземній державі.

У новій редакції прописано обов’язок держави забезпечувати громадянам мінімальну зарплату, житло та медичну допомогу, а також доступ до інтернету. Розширено й пункти про рівні права чоловіків і жінок, заборону на примусову дитячу працю, відповідальність за втручання в роботу ЗМІ.

Поправки також стосувалися АР Каракалпакстан. Відтепер з Конституції приберуть слово суверенний щодо Каракалпакстану та скасують норму, що дозволяє автономії вийти з Узбекистану шляхом референдуму.

Фото: Адміністрація президента Узбекистану

Джерело: Радіо Свобода
Референдум, Узбекистан
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