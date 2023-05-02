Армія Російської Федерації за останні п’ять місяців війни проти України у районі Бахмута зазнала втрат приблизно у 100 тис. осіб. Відповідну оцінку озвучили представники Сполучених Штатів Америки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив іноземним журналістам, що ця кількість базується на оцінках американської розвідки.

Зокрема, вона включає понад 20 тис. загиблих осіб, половина з яких – найманці приватної військової компанії Вагнера. За його словами, наступ Російської Федерації на Бахмут зупинився та з величезним тріском провалився.

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 1 травня заявили, що армія РФ втратила від 24 лютого 2022 року орієнтовно 190 960 прокремлівських військових.

Джерело : Sky News

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