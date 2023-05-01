Влада Південно-Африканської Республіки пропонує російському диктатору Володимиру Путіну не приїжджати на саміт BRICS влітку цього року. Причиною є ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це інформують британське видання The Times та південноафриканське Sunday Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що уряд ПАР веде переговори на високому рівні з російською стороною щодо участі Путіна в саміті. Влада африканської країни обговорює з Москвою варіанти, прагнучи уникнути суперечок із західними країнами.

ЗМІ стверджують, що ПАР вирішила запропонувати Путіну взяти участь у заході онлайн, через платформу Zoom, а не особисто.

Південно-Африканська Республіка є однією з понад 120 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Це зобов’язує її виконувати рішення суду. Тож якщо диктатор все ж приїде до ПАР, його мають там заарештувати за ордером МКС.

За словами джерел Sunday Times, ПАР “тихо” наполягає на тому, щоб глава РФ був присутній на саміті віртуально. Неназваний чиновник повідомив виданню, що Путін не зможе “приїхати сюди і не бути заарештованим”.

– Єдиний варіант, який у нас є для нього, – це приєднання до саміту через Teams або Zoom із Москви, – зазначив він.

За даними ЗМІ, минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет для розгляду варіантів дій влади через ордер на арешт Путіна.

Південно-Африканська Республіка не підтримала санкції проти Росії та не засудила її повномасштабну агресію проти України. Однак ордер на арешт Путіна поставив ПАР, яка є підписантом Римського статуту, перед необхідністю шукати варіанти.

Саміт BRICS відбудеться у серпні, в південноафриканському місті Йоганнесбург. До складу BRICS входять п’ять країн, що розвиваються: Бразилія, Індія, Китай, ПАР та РФ.

Влада ПАР нещодавно підтвердила, що країна залишиться підписантом Римського статуту МКС та “продовжить кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права”.

Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей. Крім того, видано ордер на арешт уповноваженої при президенті РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: Sunday Times, The Citizen

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