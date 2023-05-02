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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Я підтримую допомогу Україні: Маккарті різко відповів репортеру РФ

Я підтримую допомогу Україні: Маккарті різко відповів репортеру РФ
Фото: Getty Images

Спікер Палати представників Конгресу США, політик-республіканець Кевін Маккарті спростував вкиди російського журналіста про те, що він нібито не підтримує надання військової допомоги Україні.

– Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні, – відповів американець Маккарті російському репортеру на пресконференції в Ізраїлі.

Журналіст пропагандистського російського видання намагався наголосити на тому, нібито Маккарті не підтримує постачання зброї, та згадав його минулу заяву про те, що США не повинні “виписувати необмежений чек” Україні.

– Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей. Підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі. Росія повинна вивести свої війська з України, – сказав спікер Палати представників американського Конгресу.

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