Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Світові новини
Потребує перевірки
Юлія Соколова, редакторка стрічки

За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ

Польща - прапори
Фото: Unsplash

У Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від Росії за шкоду, завдану під час Другої світової війни.

Про це в коментарі виданню Financial Times заявив керівник Бюро з питань міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, Варшава хоче спочатку добитися виплати репарацій від Німеччини, а потім може висунути подібні вимоги й до РФ.

Пшидач пояснив, що Польща по-різному підходить до питання стягнення репарацій з цих двох країн.

– Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним – це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем, – наголосив Пшидач, відповідаючи на запитання, чому його країна не вимагає репарацій від РФ.

Як відомо, 1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися на територію Польщі. Ця дата вважається початком Другої світової війни.

Вторгненню передувало підписання Пакту Молотова-Ріббентропа (або ж угоди про ненапад) між нацистською Німеччиною та СРСР. Згідно з цим документом, територія Польщі була розділена Третім Рейхом та СРСР.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда зазначав, що його країна повинна вимагати репарацій за шкоду під час Другої світової війни не лише від Німеччини, а й від Росії.

Минулого року Польща офіційно звернулася до ФРН з вимогою про виплату воєнних репарацій за злочини часів нацистської окупації. Йдеться про суму в $1,3 трлн.

Водночас федеральний уряд Німеччини відхилив вимоги Варшави. Офіційний Берлін наполягає, що це питання було вирішено в 1950-х роках з тодішнім комуністичним урядом Польщі.

Читайте також
Військові репарації від Німеччини: Польща просить допомоги у Конгресу США
польща, прапор

Джерело: Financial Times
Друга світова війна, Німеччина, Польща, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ілюстрація до слова “людожер”. Подоляк відреагував на інтерв’ю омбудсменки РФ американцям
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Резніков не виключає, що Росія може озвучити черговий “жест доброї волі”
Олексій Резніков
Переговори щодо зернової угоди за участі всіх сторін заплановані на завтра – ЗМІ
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Російські генерали критикують своє керівництво з наміром його скинути – ISW
Російські окупанти в Криму
В інтересах Польщі, щоб Україна дала відсіч російській агресії – Дуда
Анджей Дуда
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (02.05.2023)
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (01.05.2023)
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (01.05.2023)
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (01.05.2023)
За злочини Другої світової: в Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь