У Польщі не виключають, що вимагатимуть репарацій від Росії за шкоду, завдану під час Другої світової війни.

Про це в коментарі виданню Financial Times заявив керівник Бюро з питань міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, Варшава хоче спочатку добитися виплати репарацій від Німеччини, а потім може висунути подібні вимоги й до РФ.

Пшидач пояснив, що Польща по-різному підходить до питання стягнення репарацій з цих двох країн.

– Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним – це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем, – наголосив Пшидач, відповідаючи на запитання, чому його країна не вимагає репарацій від РФ.

Як відомо, 1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися на територію Польщі. Ця дата вважається початком Другої світової війни.

Вторгненню передувало підписання Пакту Молотова-Ріббентропа (або ж угоди про ненапад) між нацистською Німеччиною та СРСР. Згідно з цим документом, територія Польщі була розділена Третім Рейхом та СРСР.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда зазначав, що його країна повинна вимагати репарацій за шкоду під час Другої світової війни не лише від Німеччини, а й від Росії.

Минулого року Польща офіційно звернулася до ФРН з вимогою про виплату воєнних репарацій за злочини часів нацистської окупації. Йдеться про суму в $1,3 трлн.

Водночас федеральний уряд Німеччини відхилив вимоги Варшави. Офіційний Берлін наполягає, що це питання було вирішено в 1950-х роках з тодішнім комуністичним урядом Польщі.

Джерело : Financial Times

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