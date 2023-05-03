Нова Зеландія збільшила фіндопомогу Україні та розширила санкції проти РФ

Уряд Нової Зеландії оголосив про збільшення підтримки України.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова прем’єр-міністра Нової Зеландії Кріса Гіпкінса.

Нова Зеландія виділить трохи більше $5 млн новозеландських доларів ($3,1 млн) на різні ініціативи на підтримку України, зокрема Український гуманітарний фонд, УВКБ ООН, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Цільовий фонд для жертв.

Крім того, Веллінгтон застосує додаткові санкції, які будуть спрямовані проти 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують Росію.

— На жаль, конфлікт, схоже, триватиме ще деякий час. Ми та наші партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо Росії нав’язати свою силу невинному народу України, – сказав Гіпкінс.

У своїй заяві він також сказав, що розгортання 95 новозеландських військовослужбовців, які навчають українські війська поблизу Лондона, буде продовжено до 30 червня 2024 року.

Він додав, що двоє співробітників візьмуть участь у західних програмах космічної підготовки в Польщі, але не приїдуть в Україну.

З березня 2022 року Нова Зеландія направила 440 військовослужбовців на підтримку України, зокрема майже 300 навчали українських солдатів у Великій Британії.

Джерело : The Guardian

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