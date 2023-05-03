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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Російські кораблі були поруч із Північним потоком незадовго до вибуху – ЗМІ

короблі-привиди

Російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу Північний потік, а один із них – за п’ять днів до інциденту. 

Про це йдеться у спільному розслідуванні данського мовника DR, норвезького NRK, шведського SVT та фінського Yle.

Журналісти з’ясували, що російські судна рухалися у районі з вимкненими пристроями ідентифікації, але через інформацію з радіокомунікацій, якими судна обмінювалися зі своїми військовими базами, та супутникових знімків, проаналізованих разом із компанією KSAT.

Як повідомляється у виданнях, у червні 2022 року російські судна, потенційно здатні проводити підводні операції, навідувалися до газопроводів щонайменш двічі, а останній випадок стався менш ніж за тиждень до вибухів. В одному випадку судно залишалося в районі трубопроводу майже цілу добу.

Перше судно, зафіксоване біля Північних потоків вранці 7 червня, вийшло з морської бази у Калінінграді та прибуло у район, розташований на південний схід від Карлскруни та на схід від Борнхольма. 

– Корабель кілька годин перебував саме у тому місці, де на глибині 80 метрів проходять гілки Північних потоків. Назву цього судна не згадують. На основі інформації від данських органів влади, три із чотирьох вибухів на газопроводах згодом сталися саме тут, – йдеться у повідомленні  

Друге судно – 86-метровий Сібіряков – прийшло у цей район 14 червня. Корабель перебував дуже поряд або практично над трубопроводами, іноді рухаючись на дуже низькій швидкості. Супутникові знімки дозволяють припускати, що судно було за кілька сотень метрів від місця одного з вибухів. На додачу, на знімках помітно ще одне судно, яке, вочевидь, теж рухалось із вимкненим пристроєм ідентифікації, але точно встановити його не вдалося. 

короблі-привиди

Фото: dr.dk

Знімки свідчать, що ці обидва кораблі перебували на відстані від кількасот метрів до кількох кілометрів від місць одного з майбутніх вибухів. 

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північний потік-2

Третє судно, яке побувало біля трубопроводів 21 вересня – 49-метровий буксир Балтійського флоту SB-123. Німецький портал T-Online вже згадувало цей буксир як такий, що потенційно міг бути причетний до інцидентів. 

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труби Північний потік

Зазначається, що SB-123 вимкнув транспондер на половині шляху з бази у Калінінграді до району пролягання Північних потоків. На підставі інформації з перехоплених радіокомунікацій журналісти припускають, що буксир перебував у тому районі приблизно з 20:00 21 вересня до 14:00 22 вересня.

Шведський прокурор Матс Лінквіст, головний відповідальний за розслідування диверсії на газопроводі, каже, що слідство має дуже детальні дані про рух суден у цьому районі, навіть щодо короблів-привидів, але на цьому етапі не може нічого коментувати.

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Кораблі РФ, колаж факти

Фото: Dr.Dk

Данія, Кораблі, Норвегія, Північний потік-2, судно, Фінляндія, флот РФ, Швеція
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