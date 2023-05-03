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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Війна повинна закінчитися, а мир бути на умовах України – прем’єр Норвегії

Йонас Гар Стере
Фото: Getty Images

Мир в Україні має бути встановлений на умовах країни, яка була піддана атаці.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

— Північ Європи з вами, зокрема у питаннях євроінтеграції та членства в НАТО, – сказав Стере.

Глава уряду Норвегії підкреслив, що війна має закінчитися, а мир має бути на умовах країни, яку атакував агресор.

— Ми займатимемося питаннями української формули світу. Десять пунктів формули – дуже амбітний і справедливий план. Ми дивитимемося на кожен пункт, щоб знати, де ми можемо зробити свій внесок. Ми не хочемо, щоб це було лише на ваших плечах, – сказав він, звертаючись до Зеленського.

Стере запевнив Зеленського у підтримці стільки, скільки це потрібно.

Йонас Гар Стере: Війна повинна закінчитися, а мир бути на умовах України

Переговори Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Фото: Офіс президента

Як відомо, 3 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі. Він зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та провів переговори з прем’єром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Як повідомили в ОП, основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Норвегія
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