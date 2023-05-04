Сенатор США Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, заявив, що поки що немає жодних ознак причетності України до удару безпілотника по Кремлю.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У ніч на середу по Кремлю було завдано удару безпілотником. У РФ заявили, що Україна намагалася вбити президента Володимира Путіна. Офіційний Київ повністю заперечує це твердження.

Українські чиновники в приватному порядку звернулися до Білого дому і заявили, що Київ не причетний до цієї атаки.

– У нас, як і раніше, мало інформації. Які б заяви ми не чули, нам потрібно якомога швидше почути їх від директора агентства (розвідки). Принаймні наразі немає жодних ознак того, що за атакою стояли українці, – сказав Ворнер.

Ворнер відвідував закритий брифінг із директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була ймовірна нічна атака БпЛА на Кремль.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявив, що офіційний Київ не володіє інформацією щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві.

Джерело : CNN

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