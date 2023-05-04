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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атака на Кремль: у Сенаті США прокоментували можливу причетність України

сенатор Марк Уорнер
Фото: Getty Images

Сенатор США Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, заявив, що поки що немає жодних ознак причетності України до удару безпілотника по Кремлю.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У ніч на середу по Кремлю було завдано удару безпілотником. У РФ заявили, що Україна намагалася вбити президента Володимира Путіна. Офіційний Київ повністю заперечує це твердження.

Українські чиновники в приватному порядку звернулися до Білого дому і заявили, що Київ не причетний до цієї атаки.

– У нас, як і раніше, мало інформації. Які б заяви ми не чули, нам потрібно якомога швидше почути їх від директора агентства (розвідки). Принаймні наразі немає жодних ознак того, що за атакою стояли українці, – сказав Ворнер.

Ворнер відвідував закритий брифінг із директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була ймовірна нічна атака БпЛА на Кремль.

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Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявив, що офіційний Київ не володіє інформацією щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві.

Джерело: CNN
Дрони, Кремль, Сенат США
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