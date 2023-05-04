Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні – прем’єр-міністр

Бельгія готує новий пакет військової допомоги для України, оскільки війна Росії продовжується.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

– Як ми знаємо, в цих пакетах військової допомоги часто виникають практичні перешкоди. Але я можу сказати вам, що у жодному з бельгійських сердець і умів немає сумнівів у тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, – сказав Де Кроо на пресконференції в Гаазі разом із президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Де Кроо також зазначив, що Бельгія вивчає можливість, як заарештовані російські активи можуть бути повністю використані для підтримки військових зусиль України, а також для допомоги у відновленні зруйнованої війною країни.

Тим часом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що, хоча “немає жодних табу”, коли йдеться про військову підтримку України, питання про те, чи надасть НАТО Києву винищувачі F-16, залишається невирішеним.

– Ми ще не дійшли до цього, – сказав Рютте.

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський приїхав до Нідерландів, аби виступити з промовою в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Джерело : CNN

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