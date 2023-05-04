Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю

Іран, який допомагає Росії у веденні повномасштабної війни проти України, вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час візиту до Афін очільнику МО Греції Ніколаосу Панагіотопулосу.

– Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. Наразі він збагатив уран до 20% і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п’яти ядерних бомб, – заявив він.

Водночас Галант попередив про те, що збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б загрожувати регіону.

Джерело: The Times of Israel

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