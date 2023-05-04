Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю

Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Фото: Getty Images

Іран, який допомагає Росії у веденні повномасштабної війни проти України, вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п’яти ядерних бомб.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час візиту до Афін очільнику МО Греції Ніколаосу Панагіотопулосу.

– Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. Наразі він збагатив уран до 20% і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п’яти ядерних бомб, – заявив він.

Водночас Галант попередив про те, що збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б загрожувати регіону.

Читайте також
З України до Ірану намагалися вивезти двигуни до військово-транспортних літаків – СБУ
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю

Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, Іран, Греція, Уран, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Базування, потенціал та ймовірність застосування: все, що треба знати про ядерну зброю РФ
Путін погрожує ядерною зброєю
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
У Києві почали випробовувати ізраїльську систему попередження про ракетну загрозу
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Як врятуватись під час ядерного удару: що робити, аби вижити
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Іран накопичив урану для створення п’яти ядерних боєприпасів – МО Ізраїлю
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь