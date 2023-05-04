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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кремль досі не готовий до серйозної дипломатії – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Попри системні поразки у війні проти України, Москва, як і раніше, не готова до серйозних переговорів та участі в дипломатії. 

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

– Є нуль доказів того, що Росія готова до участі у серйозній дипломатії. Мають відбутися якісь глибокі зміни у свідомості Путіна та у свідомості Росії, щоб вони включилися у серйозну дипломатію, – заявив він.

Держсекретар навів приклади чергових воєнних злочинів Кремля, зокрема жорстокі обстріли житлових будинків, і сказав, що Україні необхідно підняти рівень Збройних сил, щоб у майбутньому “ефективно стримувати нову ймовірну агресію Росії, а якщо стримування не спрацює, (Україна, – Ред.) захищатиметься і відображатиме її”.

На його думку, “це дасть Україні найсильнішу позицію, допоможе їй відновитися та продовжить її політичну та економічну інтеграцію до Європи”.

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Ентоні Блінкен, Кремль, Росія, США
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