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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Норвегія виділила 378 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Йонас Гар Стере
Фото: Getty Images

Норвегія виділила 2,8 млрд норвезьких крон (235 млн євро) на гуманітарну допомогу для народу України. Зараз Норвегія виділяє ще 1,7 млрд норвезьких крон (143 млн євро) для України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Гроші підуть на ремонт та підтримку цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців доступом до електроенергії та води.

Раніше цього року уряд виділив 2 млрд норвезьких крон (168 млн євро) на схожі потреби.

– Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, щоб гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна Росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато вистраждав, – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Крім того, Норвегія зобов’язалася надавати 15 млрд норвезьких крон (1,2 млрд євро) щороку протягом наступних п’яти років – по 2027 рік.

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Нагадаємо, що 3 травня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі. Він зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Норвегія, Україна
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