Папа Римський прийняв у Ватикані представника РПЦ після слів про “миротворчу місію”

Папа Франциск у середу, 3 травня, мав розмову з вищим членом Російської православної церкви (РПЦ).

Як пише Euractiv, це сталося через кілька днів після того, як понтифік зробив загадковий коментар про участь Ватикану в “миротворчій місії”, спрямованій на те, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Йдеться про митрополита Антонія, який по суті є другою особою в РПЦ.

Цей представник РПЦ отримав почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра, а потім був першим, хто привітав Папу наприкінці аудієнції.

Повідомляється, що з Антонієм він спілкувався довше, ніж з іншими.

Папа повідомив, що говорив про Україну з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном та з головним представником РПЦ у Будапешті Іларіоном, а також з попередником Антонія на посаді очільника зовнішніх зв’язків РПЦ.

Під тиском журналістів державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив, що план “миротворчої місії” є, але лише понтифік особисто вирішуватиме, коли його оприлюднити.

Джерело: Euractiv

Фото: Unsplash, Vatican News

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