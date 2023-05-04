Під загрозою безпека Європи: чеський міністр про забезпечення України необхідною зброєю
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що постачання Україні всього необхідного озброєння є найкращою гарантією безпеки для країни до вступу в НАТО.
Про це Ян Ліпавський розповів в інтерв’ю Голосу Америки.
Він наголосив, що Чехія постачатиме Україні озброєння, допоки ми не переможемо у війні й не повернемо свої кордони 1991 року, зокрема і Крим.
– І як тільки Крим буде звільнений, це буде серйозним ударом по російському імперіалізму, від якого нам потрібно позбутися, тому що він ставить під загрозу безпеку Європи, – заявив міністр.
Щодо гарантій безпеки для України, про що просить президент Володимир Зеленський, то Ян Ліпавський наголосив, що найкращою гарантією є надання для ЗСУ практично всіх необхідних засобів для захисту від російського імперіалістичного вторгнення.
– Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію, – заявив міністр закордонних справ.
Щодо членства України в НАТО, то, за словами Яна Ліпавського, це питання потребує ретельного і серйозного проговорення.