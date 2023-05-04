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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під загрозою безпека Європи: чеський міністр про забезпечення України необхідною зброєю

міністр Ян Ліпавський
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що постачання Україні всього необхідного озброєння є найкращою гарантією безпеки для країни до вступу в НАТО.

Про це Ян Ліпавський розповів в інтерв’ю Голосу Америки.

Він наголосив, що Чехія постачатиме Україні озброєння, допоки ми не переможемо у війні й не повернемо свої кордони 1991 року, зокрема і Крим.

– І як тільки Крим буде звільнений, це буде серйозним ударом по російському імперіалізму, від якого нам потрібно позбутися, тому що він ставить під загрозу безпеку Європи, – заявив міністр.

Щодо гарантій безпеки для України, про що просить президент Володимир Зеленський, то Ян Ліпавський наголосив, що найкращою гарантією є надання для ЗСУ практично всіх необхідних засобів для захисту від російського імперіалістичного вторгнення.

– Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію, – заявив міністр закордонних справ.

Щодо членства України в НАТО, то, за словами Яна Ліпавського, це питання потребує ретельного і серйозного проговорення.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Україна, Чехія
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