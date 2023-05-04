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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Поліція Берліна розслідує витік щодо подробиць візиту Зеленського в Німеччину

поліція Берліну
Фото: Depositphotos

Німецька поліція розслідує витік даних про візит Володимира Зеленського до країни, адже інформація була конфіденційною. Про це повідомляють видання Deutsche Welle та Spiegel.

Поліція у Берліні веде розслідування за підозрою щодо розголошення державної таємниці.

Приводом стала стаття в одній із берлінських газет, у якій цитувався нібито співробітник поліції та наводилися конфіденційні відомості.

У поліції раніше підтвердили повідомлення про приїзд Зеленського до країни, але, як підкреслили у відомстві, це було зроблено лише після появи публікацій про це у низці німецьких ЗМІ та пов’язаних із цим офіційних запитів від журналістів.

— Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка б поставила під загрозу державний візит, – пояснили там.

Зазначається, що з боку поліції Берліна не було надано жодної інформації про планування операції, заходи безпеки чи перебіг візиту.

Напередодні німецькі ЗМІ почали повідомляти про майбутній візит Володимира Зеленського до Німеччини. Повідомлялося, що його візит до Берліна заплановано на 13 травня. Там він має зустрітися з канцлером Олафом Шольцом, після чого у лідерів заплановані переговори та пресконференція.

Джерело: Deutsche Welle, Spiegel
Берлін, Володимир Зеленський, Німеччина, Поліція
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