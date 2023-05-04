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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти в Китай – ЗМІ

бурова установка в росії
Фото: Pixabay

Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії в березні підскочив у 1,5 рази до 9,6 млн тонн порівняно з минулим роком.

Японське видання видання Kyodo пише, що це підкреслює непряму підтримку Пекіном війни Москви в Україні на тлі санкцій, запроваджених західними країнами.

З точки зору обсягів, імпорт сирої нафти з Росії в Китай досяг найвищого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. При цьому Росія випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти в азіатську країну.

У вартісному вираженні китайський імпорт сирої нафти з Росії зріс на 3% до $5,09 млрд.

— На противагу цьому, у березні Пекін імпортував із Саудівської Аравії близько 8,9 млн тонн сирої нафти на суму $5,36 млрд, що свідчить про те, що Китай купує російську нафту за дешевшою ціною, – пише видання.

Крім того, імпорт трубопровідного газу з Росії в березні зріс у 2,3 рази порівняно з минулим роком до $580 млн. При цьому Пекін не розкриває обсяги імпорту.

У березні китайський імпорт скрапленого природного газу з Росії збільшився в 1,9 рази порівняно з попереднім роком і склав близько 600 тис. тонн на суму близько $400 млн.

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Джерело: Kyodo

Китай, нафта, Росія
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