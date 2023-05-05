РФ зробить серйозну помилку, якщо не продовжить зернову угоду – очільник МЗС Італії

Країна-агресор Російська Федерація зробить серйозну помилку, якщо не продовжить дію так званої зернової угоди. РФ не може використовувати проблеми африканських народів, щоби спробувати досягти перемог у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у коментарі іноземним журналістам. На його думку, Росія чинить неправильно.

– Велика країна, або яка хоче бути такою, не може використовувати проблеми слабших народів, я маю на увазі африканські, щоби спробувати досягти більшого на військовому фронті. Це неправильно, це було б серйозною помилкою вчинити так, – сказав він.

За словами міністра закордонних справ Італії, не потрібно погіршувати ситуацію. Росія має гарантувати безпекову зону навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, наголосив Таяні.

– Наприклад, вкрай необхідне утворення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, я маю на увазі забезпечення зелених коридорів для відправлення зерна та зернових культур в Африку. Це два конкретних питання, щодо яких нескладно дійти згоди, – вважає міністр.

Джерело: Sky TG24

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