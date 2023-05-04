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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Роблять неймовірне: Байден зізнався, що був здивований відважністю українців

Роблять неймовірне: Байден зізнався, що був здивований відважністю українців
Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відзначив неймовірну хоробрість українців: не лише військовослужбовців, а й усього народу.

Про це він заявив під час виступу на прийомі для військових командирів США.

– Мушу вам зізнатися, я був трохи здивований тим, наскільки відважні, наскільки дивовижно хоробрі не лише військові, але й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу, – наголосив американський лідер.

Байден відзначив зусилля військових командирів США, які протягом останнього часу допомагали озброїти, тренувати “горду та відважну українську армію”, допомогли українцям зберегти свою свободу та демократію.

Байден додав, що Сполучені Штати та світ зараз перебувають “у переламному моменті”. Адже рішення, що ухвалюються зараз, визначатимуть, як виглядатиме світ у наступні десятиліття.

– Ми перебуваємо в тому місці, де рішення, які ми ухвалили за останні кілька років, які ухвалимо в наступні три чи чотири роки, визначатимуть, як виглядатиме цей світ протягом наступних трьох, чотирьох, п’яти десятиліть. Отже на карту поставлено дуже багато, – додав президент США.

Як відомо, 3 травня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $300 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм гаубиці та снаряди, авіаційні ракети Hydra-70 та інше озброєння.

Джерело: Білий дім

Війна в Україні, Джо Байден, Російська агресія, США
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