Сміхотворні звинувачення: в США спростували заяви РФ про причетність до “атаки” на Кремль

У Білому домі спростували звинувачення РФ у начебто причетності Сполучених Штатів до так званої атаки на Кремль в ніч на 3 травня.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він назвав “сміхотворними” звинувачення з боку РФ в тому, що США начебто скерували Україну здійснити “атаку” дронами на Кремль. Цей інцидент офіційна Москва називає “замахом” на російського диктатора Володимира Путіна.

Зауваження Кірбі пролунало після того, як речник президента РФ Дмитро Пєсков 4 травня оголосив, що США начебто стоять за ймовірною атакою дронів. Без жодних доказів Пєсков припустив, що українська влада нібито виконує рішення, ухвалені у Вашингтоні.

На запитання американського телеканалу CNN, чи вважає Кремль, що саме США стоять за атакою, прессекретар Путіна заявив, що “визначення цілей, засобів – все це продиктовано Києву з Вашингтона”.

– Ми добре знаємо, що рішення про такі дії та теракти ухвалюється не у Києві, а у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити, – стверджував Пєсков, додавши, що часто “навіть цілі визначають у Вашингтоні”.

Речник Кремля не надав жодних доказів своїх заяв, а також додаткових подробиць щодо “атаки”, заявивши, що інформація буде оприлюднена пізніше. За словами Пєскова, після “атаки” на куполі Сенатського палацу були пошкоджені “два мідні листи”, які замінять.

Напередодні з’явилася інформація, що в ніч на 3 травня невідомий дрон “атакував” Кремль. Влада РФ очікувано звинуватила в цьому Україну.

Офіційний Київ відкинув звинувачення, наголосивши, що РФ, ймовірно, готує чергову провокацію під чужим прапором. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не атакує ні Москву, ні диктатора Путіна, а захищає свої міста та села.

А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що заяви Кремля потрібно сприймати “з дуже великою засторогою”.

Джерело : CNN, CNN

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